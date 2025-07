Reguetonero ‘La Figura’ dice que en ‘Alligator Alcatraz’ tratan a los migrantes como «perros»

El reguetonero cubano Leamsy Izquierdo, conocido como La Figura, denunció que los tratan como «perros» y que solo reciben una comida al día en el nuevo centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en medio del humedal de los Everglades en Florida (EEUU).

«Nos tienen aquí como si fuéramos unos perros. Nos están dando una sola comida al día», expresó Izquierdo en alusión al ‘Alligator Alcatraz’ por medio de una llamada compartida por su pareja con medios locales e ‘influencers’ en Instagram.

«Los mosquitos parecen elefantes, no hay agua para ‘flushear’ (el baño), una sola comida están dando al día. Todo eso enséñaselo al abogado, para que lo suba a Instagram. Que estamos aquí todo el mundo, más de 300 personas, dando el berro (sufriendo)», añadió el cantante.

Durante la llamada realizada por Izquierdo —residente legal que fue detenido la semana pasada por un supuesto ataque con un arma—, se oye a otro migrante afirmar que “no hay medicinas para tratar la salud mental”.

En respuesta a las denuncias, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió este martes a las autoridades federales y estatales que se le permita acceder al nuevo centro de detención ubicado en el condado. Esto, recordando, que la semana pasada se le negó la entrada a legisladores estatales.

Además, las organizaciones ambientalistas Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity reiteraron su acción legal. Lo que quieren lograr es el cierre del centro, argumentando los daños que provoca al medio ambiente.

«Los parques nacionales de nuestro país se consideran la mejor idea de Estados Unidos. Este centro masivo de detención en el corazón de los Everglades es una de las peores ideas», manifestó Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, que encabeza la campaña ‘Stop Alligator Alcatraz’.