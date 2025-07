Musk volvió a «explotar» por culpa de Trump y amenazó con crear el partido «America Party»

Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX, lanzó este lunes, 30 de junio, una advertencia que sacude el bipartidismo en los Estados Unidos: si se aprueba la llamada “One Big Beautiful Bill”, dijo que creará al día siguiente un nuevo partido político, el cual llamará: America Party.

Según Musk, esta iniciativa busca romper con lo que él denomina el “partido único demócrata-republicano” y devolverle al pueblo una voz auténtica en el gobierno.

«Es evidente con el gasto desmesurado de este proyecto de ley, que aumenta el techo de la deuda en una cifra récord de cinco billones de dólares, que vivimos en un país de partido único: ¡el partido del cerdo!», escribió en su red social X.

«Es hora de un nuevo partido político que realmente se preocupe por la gente», añadió Musk.

La ley en cuestión, impulsada por el presidente de EEUU, Donald Trump, contempla un aumento récord del techo de deuda por cinco billones de dólares, lo que ha generado críticas incluso dentro del Partido Republicano.

Musk no ha escatimado en calificativos, tildando al Congreso de ser parte del “Porky Pig Party” y acusando a sus miembros de traicionar sus promesas de austeridad fiscal.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.

Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025