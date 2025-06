Elon Musk se arrepintió de sus duras acusaciones contra Trump y así se disculpó

Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX, sorprendió al mundo nuevamente este miércoles, 11 de junio, al expresar su arrepentimiento por algunas de sus recientes críticas y acusaciones contra el presidente de EEUU, Donald Trump.

A través de su plataforma X, Musk admitió que sus publicaciones de la semana pasada “fueron demasiado lejos”.

Como se recordará, el conflicto entre Musk y Trump se intensificó cuando el empresario criticó duramente el proyecto de ley de gastos impulsado por el Partido Republicano, respaldado por Trump.

Musk argumentó que la iniciativa podría sumar 2,4 billones de dólares a la deuda nacional en los próximos 10 años.

La disputa escaló rápidamente, con Trump respondiendo con declaraciones tajantes, calificando a Musk de “irrespetuoso” y sugiriendo posibles represalias económicas contra sus empresas. Específicamente, eliminando o revocando algunos subsidios.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025