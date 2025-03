Mató a su novia y se hizo pasar por ella durante un mes para pedirle dinero a sus conocidos

Un hombre mató su novia, la escondió debajo de la cama y durante el mes siguiente se hizo pasar por ella en línea para pedirle dinero a sus seres queridos en Nueva Jersey.

El principal sospechoso de este atroz crimen responde al nombre de Rahim Johnson, de 43 años, quien ha estado en prisión en 12 oportunidades.

El padre de la víctima, identificada como Victoria Lee, de 26 años, le contó a la policía que la vio por última vez el 24 de enero en su casa en Plainsboro, donde Johnson también estaba viviendo. No obstante, para el 30 de enero al no saber nada de su hija denunció su desaparición.

La policía dio con el cadáver el 25 de febrero y detuvo a Johnson, acusándolo de apuñalarla y estrangularla hasta la muerte con un cable eléctrico.

El hombre declaró que esa trágica noche del 24 de enero tuvo una fuerte discusión con su novia y ella lo cortó con un cuchillo mientras él trataba de detenerla. No obstante, declaró que en un momento él ya estaba “fuera de sí” y afirmó que cuando “volvió en sí” notó que ya estaba muerta y aseguró que no estaba seguro si la había matado él o no.

Johnson había quedado en libertad por docena vez en octubre de 2024 luego de pagar una pena de año y medio por poner en peligro a un menor. También desde 2002 pagó por cargos como robo o resistencia a la autoridad.