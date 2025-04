La drástica medida de Trump contra estadounidenses condenados por delitos violentos y la petición a Bukele

Donald Trump dijo este lunes 14 de abril, que deportará a tantos inmigrantes indocumentados “peligrosos” como sea posible hacia El Salvador, instando al presidente Nayib Bukele a construir más megacárceles.

“Le pregunté al presidente —ya sabe, es un complejo carcelario enorme que él construyó—. Le dije: ‘¿Podría construir más, por favor? Tantos como podamos sacar de nuestro país, los que el incompetente Joe Biden permitió entrar a través de las fronteras abiertas’”, declaró Trump durante una reunión con Bukele en la Oficina Oval.

El mandatario, diferenció entre “personas” y aquellos violentos que han cometido delitos en Estados Unidos, de acuerdo a lo reseñado por CNN en Español.

“Tenemos millones de personas que no deberían estar en este país y que son peligrosas —no solo personas, porque tenemos personas—, sino millones de personas que son asesinos y narcotraficantes”, dijo Trump.

Igualmente, declaró que está dispuesto a deportar a ciudadanos estadounidenses considerados delincuentes violentos.

“Si se trata de un delincuente local, no tengo ningún problema”, declaró el presidente en la Oficina Oval junto al presidente de El Salvador y agregó que la secretaria de Justicia Pam Bondi está estudiando las leyes “ahora mismo”.

BREAKING: This might be the most vile, lie-soaked, anti-American gaslighting yet:

– The Trump administration and El Salvador’s President Nayib Bukele are refusing to return Kilmar Abrego Garcia—an innocent man illegally deported and locked in a foreign prison.

– Marco Rubio… pic.twitter.com/9Se32iPnSz

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 14, 2025