Ganó premio como Maestra del Año pero descubrieron que ocultaba un oscuro secreto con dos estudiantes

Una maestra que hace tan solo algunos meses recibió una condecoración como “Maestra del Año” en el condado de San Diego en California, se declaró culpable por haber abusado sexualmente de dos estudiantes de 11 y 12 años.

Con lágrimas en los ojos confesó lo que había hecho ante el tribunal para evitar una pena de 180 años tras las rejas. Los hechos ocurrieron mientras trabajaba en la Escuela Primaria Lincoln Acres en National City.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, la docente admitió los actos lascivos este miércoles, lo que podría reducir su pena hasta los 30 años de cárcel como mínimo. No obstante, hay podría enfrentar la cadena perpetua.

Jacqueline Ma no pudo evitar el llanto cuando el jurado la declaró «culpable», como se evidencia en un video divulgado por medios locales.

Ma también se declaró culpable de un cargo de posesión de material que contenía a un menor participando o simulando una conducta sexual por enviar a los niños imágenes desnuda y por pedirle a ellos que le enviaran fotos privadas.

El fiscal adjunto de distrito Drew Heart expresó su conmoción ante Fox San Diego por los actos de la maestra. “Esto fue muy significativo para nosotros, no solo porque ganó un premio, sino por quién era ella en la comunidad”, dijo .

🚨NEW: California ‘Teacher of the Year’ admits to s*xual relationships with two students who were 11 and 12 years old at the time

Jacqueline Ma, 35, has been in custody since her 2023 arrest at Lincoln Acres Elementary in San Diego

She also admitted to a l*wd act involving a… pic.twitter.com/Qb664TI1jE

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) February 6, 2025