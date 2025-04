Filtraron nuevo video de la caída del helicóptero en Nueva York: Expresidente de Siemens España y su familia murieron

Lo que comenzó como un paseo turístico en helicóptero por Nueva York terminó en una tragedia que ha conmocionado a la sociedad española con la muerte del expresidente de Siemens España y actual CEO global de Rail Infrastructure en Siemens Mobility, Agustín Escobar, junto a su esposa y tres niños.

El incidente donde también murió el piloto de la aeronave ocurrió sobre aguas del río Hudson. Así lo confirmaron las fuerzas de seguridad al The New York Times.

La esposa del ejecutivo fue identificada como Merce Camprubi Montal, gerente global de una empresa de tecnología energética, según fuentes de la investigación citadas por el New York Post. Con respecto a los niños precisaron que tan solo tenían 4, 5 y 11 años.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, confirmó la identidad de las víctimas como dos adultos y tres menores de nacionalidad española. El vuelo había sido contratado por la familia Escobar para realizar un recorrido turístico por la ciudad, según señalaron medios estadounidenses.

Nacido en 1975, Agustín Escobar fue uno de los líderes más destacados de la industria tecnológica española en las últimas décadas. Graduado en Ingeniería Industrial por la ICAI (Universidad Pontificia Comillas) en 1999, complementó su formación con un MBA en la Universidad de Alcalá y otro Ejecutivo en IE Business School, enfocando su carrera en los sectores de movilidad, energía e infraestructura.

Escobar se unió a Siemens en 1998, iniciando un largo recorrido que lo llevó a ocupar cargos clave en España, Estados Unidos y América Latina. En 2010 lo designaron director del sector de infraestructura y ciudades para Latinoamérica y, entre 2014 y 2018, fue CEO de gestión de energía para la región.

❗️🚁🇺🇲 – A new video shows a helicopter breaking apart mid-air before crashing into the Hudson River, killing all six on board.

Among the victims were Agustín Escobar, president of Siemens’ Spanish branch, his wife, and their three children. pic.twitter.com/0BlDzg0hKy

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 11, 2025