FBI puso precio a manifestante «anti-ICE», es acusado de disturbios y herir a un agente en EEUU

El FBI ofreció una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a la captura de un manifestante acusado de agredir a un agente federal durante las protestas contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles (EEUU).

De acuerdo con el FBI, el incidente ocurrió en el área de Paramount, donde el sospechoso lanzó piedras contra vehículos oficiales, causando lesiones a un oficial y daños materiales.

La agencia federal calificó al individuo como «armado y peligroso» e instó a la ciudadanía a colaborar en su identificación.

Las protestas contra ICE han escalado en intensidad, con manifestantes denunciando las redadas dirigidas a trabajadores migrantes en negocios locales.

El director del FBI, Kash Patel, declaró que la ciudad está «bajo asedio» y que la agencia no necesita permiso de autoridades locales para hacer cumplir la Constitución.

“Mi responsabilidad es con el pueblo estadounidense, no con frases políticas. Los Ángeles está bajo asedio por criminales que merodean, y restauraremos la ley y el orden. No estoy pidiendo, estoy diciendo”, concluyó Patel.

Estas declaraciones han generado controversia, especialmente entre grupos defensores de los derechos de los migrantes y del Partido Demócrata, quienes acusan al gobierno de criminalizar la protesta social y restringir la libertad de expresió.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, advirtió que la agencia utilizará todas las herramientas investigativas disponibles para identificar y arrestar al responsable.

The FBI is seeking information about a man who assaulted a federal officer and caused damage to government property in LA this weekend. A reward of up to $50,000 is offered for information leading to his identification, arrest and conviction. Details: https://t.co/jMhLTGiTFX pic.twitter.com/zyHgJHuQLW

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) June 8, 2025