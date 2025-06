El “pollo” Carvajal se habría declarado culpable de narcoterrorismo, enfrentaría cadena perpetua

Hugo el “pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar durante el gobierno de Hugo Chávez, se habría declaró culpable de narcoterrorismo ante un tribunal federal en EEUU.

De acuerdo con la información detallada en su cuenta de X por el periodista Joshua Goodman, la confesión del pollo Carvajal incluye cargos por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. En consecuencia, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

Este hecho marcaría el desenlace de una larga persecución judicial, que culminó con su extradición desde España en 2023.

Carvajal, de 65 años, admitió haber utilizado su posición como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para facilitar operaciones del narcotráfico en colaboración con el Cartel de los Soles (una red de narcotráfico) y las FARC, una organización armada colombiana.

Según el Departamento de Justicia, su rol fue clave en el envío de cocaína hacia territorio estadounidense, incluyendo un cargamento de 5,6 toneladas transportado en un avión DC-9 desde Venezuela hasta México.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el objetivo del Cartel de los Soles no era solo el enriquecimiento ilícito, sino también “inundar” EEUU con cocaína, causando un daño deliberado a la salud pública.

NEW: Ex Venezuela spymaster Hugo Carvajal pleads guilty to narco-terrorist and other criminal charges a week before his trial was set to start in NYC. pic.twitter.com/UC1sGfycbM

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 25, 2025