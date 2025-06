Exagente de la CIA habría pedido a Trump retrasar el juicio del «Pollo» Carvajal: «No es ningún ángel»

El exagente de la CIA, Gary Berntsen, habría pedido al presidente de EEUU, Donald Trump, intervenir para retrasar el juicio por narcotráfico contra Hugo «el Pollo» Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano.

Aunque Berntsen reconoce que Carvajal “no es ningún ángel”, sostiene que su conocimiento sobre redes de espionaje internacional podría ser clave para la seguridad nacional estadounidense. Así lo informó el periodista Joshua Goodman en su cuenta de X (Antes Twitter).

Berntsen, quien fue jefe de estación de la CIA, argumentó que el Departamento de Justicia está a punto de desperdiciar una oportunidad crítica.

«Aunque no es ningún ángel, su cooperación iniciará una cascada de otros testigos dispuestos a cooperar a medida que la conspiración internacional finalmente se desmorona. Su conocimiento de las redes combinadas de agentes de espionaje de los enemigos de Estados Unidos es clave para prevenir más daños por espionaje y sabotaje», insistió.

Ex CIA op urges Trump to delay narcotics trial of ex Venezuela spy boss Hugo Carvajal for a national security debrief.

«He’s no angel,» says Gary Berntsen. But «his knowledge of the commingled networks of espionage agents from America’s enemies is key to preventing more damage.» pic.twitter.com/S8fsSkA06p

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 24, 2025