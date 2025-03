EEUU dice que gobierno de Maduro aceptó reanudar vuelos de deportación a partir del 14Mar

El enviado especial de la Casa Blanca para Misiones Especiales de Estados Unidos, Richard Grenell confirmó este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro accedió a seguir recibiendo los vuelos de migrantes deportados.

«Me complace anunciar que Venezuela ha acordado reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos y entraron ilegalmente al país», informó Grenell a través de sus redes sociales.

«Los vuelos se reanudarán el viernes», añadió.

I am pleased to announce that Venezuela has agreed to resume flights to pick up their citizens who broke U.S. Immigration Laws and entered the U.S. illegally.

The flights will resume Friday.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 13, 2025