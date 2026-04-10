YouTube desata controversia al anunciar aumento de sus tarifas mensuales premium: no ocurría desde 2023

YouTube desató controversia en la industria del streaming tras anunciar un incremento en las tarifas de sus servicios Premium y Music en Estados Unidos, el primero desde 2023.

La actualización, confirmada este viernes, 10 de abril, impactará a millones de usuarios y responde —según la empresa— a la necesidad de sostener la calidad del servicio en un entorno de costos crecientes.

De acuerdo con información de NBC News y Business Insider, el plan individual de YouTube Premium pasará a costar USD 15,99 al mes, mientras que el plan familiar subirá a USD 26,99 y el de estudiantes a USD 8,99.

En el caso de YouTube Music, la suscripción individual quedará en USD 11,99 y la familiar en USD 18,99.

La compañía aseguró que todos los usuarios recibirán una notificación por correo electrónico con al menos 30 días de anticipación, antes de que el aumento se refleje en su ciclo de facturación.

El ajuste se suma a la tendencia global conocida como streamflación, que ha llevado a múltiples plataformas a elevar sus precios en los últimos años, incluyendo Netflix.

Un portavoz de YouTube explicó a Business Insider que el ajuste busca “seguir ofreciendo una experiencia de alta calidad que apoye a los creadores y artistas”, además de sostener la inversión en infraestructura y tecnología.

ÚLTIMO AJUSTE DE PRECIOS

El último ajuste de precios se había aplicado en 2023, cuando el plan individual de Premium subió de USD 11,99 a USD 13,99.

Desde entonces, el mercado del streaming ha experimentado una presión sostenida por mayores costos operativos, inversiones tecnológicas y una competencia cada vez más intensa.

De hecho, plataformas como Netflix también han incrementado sus tarifas, consolidando un escenario donde los servicios digitales buscan equilibrar ingresos y gastos sin perder suscriptores.

¿SE VIENEN CAMBIOS?

Pese al aumento, YouTube confirmó que las funciones actuales de Premium y Music se mantendrán sin cambios.

Los suscriptores seguirán accediendo a reproducción sin anuncios, descargas para ver o escuchar sin conexión, reproducción en segundo plano y acceso completo a YouTube Music en el caso del plan Premium.

Para quienes solo utilicen YouTube Music, las ventajas continuarán limitadas al entorno musical, sin extenderse al resto de la plataforma de videos.

¿APLICARÁ PARA OTROS PAÍSES?

La medida, por ahora, se aplicará exclusivamente en Estados Unidos. No existen anuncios sobre incrementos en otras regiones, según NBC News.

NUEVAS TARIFAS EN ESTADOS UNIDOS