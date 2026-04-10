¿Qué son las frutinovelas? El fenómeno viral realizado con IA que arrasa en las redes

En los últimos días una nueva y curiosa tendencia se ha apoderado de las redes sociales, las llamadas “frutinovelas”, producciones hechas con inteligencia artificial que han logrado captar la atención de millones de usuarios.

Las frutinovelas mezclan el melodrama clásico de las telenovelas latinoamericanas o asiáticas con la estética y el dinamismo de las redes sociales, como TikTok. A través de estas producciones se cuentan historias rápidas, emotivas y completamente fuera de lo común.

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La clave de su éxito podría radicar en que en uno o dos minutos cuentan historias con argumentos intensos y llenos de giros inesperados. Además, no pasa desapercibido que los personajes principales no son actores, sino frutas y verduras humanizadas.

Las frutinovelas suelen incluir infidelidades, pruebas de ADN sorpresa, secretos familiares y traiciones, pero con un plátano, una fresa o un mango como protagonistas. Las historias pueden ser tan absurdas como ver a una fresa en un triángulo amoroso con un mango y un limón.

Las protagonistas suelen ser fresas o uvas, personajes inocentes y sufridos; los galanes, como el plátano o el mango, encarnan la figura del interés romántico y musculoso, a menudo envuelto en enredos sentimentales.

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Los villanos, representados por manzanas o limones, son manipuladores y dispuestos a cualquier cosa para destruir la felicidad ajena; y los padres, como sandía o melón, asumen el rol de figuras de autoridad que esconden secretos o se oponen a los romances.

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Por lo cual, para un usuario de redes como TikTok se les hace muy fácil entender de qué van los videos y suelen quedarse para ver en qué termina toda la trama.

Los guiones, plagados de diálogos exagerados y situaciones extremas, se producen en cuestión de segundos utilizando asistentes como ChatGPT. Las imágenes y animaciones, donde las frutas muestran expresiones humanas, lágrimas y gestos dramáticos, se generan con plataformas de video por IA como HeyGen, Midjourney o Pika Labs.

Finalmente, sus creadores usan un software de clonación de voz, que permite dotar a los personajes de acentos latinos neutros, llantos convincentes y gritos desgarradores. Se trata de un proceso de producción económico que puede atraer millones de visualizaciones que en redes sociales se traduce en dinero para sus creadores.