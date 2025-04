Ya tienen seis meses: Filtraron nuevo video de Rómulo y Remo, los «lobos terribles» que revivieron después de 12 mil años

La empresa Colossal Bioscienc reveló un nuevo video de los dos cachorros de lobo «terrible» que lograron revivir a través de modificaciones genéticas derivadas de ADN hallado en fósiles de hace entre 11.500 y 72.000 años.

Rómulo y Remo, como se llaman estos animales, ya tienen seis meses y en las imágenes se observa parte de su crecimiento. En especial desde que tenían 15 días y tuvieron que ser alimentados con un biberón y cómo con el pasar de los meses fueron jugando y creciendo.

Vale recordar que esta especie estaba extinta desde hace más de 12.500 años.

La empresa también creó una hembra a la que han bautizado como Khaleesi, el nombre de la protagonista de la famosa serie Juego de Tronos. Sin embargo, por ahora, no han mostrado imágenes de la cachorra.

We’re Colossal Biosciences, the de-extinction company responsible for bringing back the first animals from extinction. Our dire wolf pups, Romulus and Remus, were born on October 1, 2024. Watch these pups grow up on our YouTube channel. Link in bio.

— Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025