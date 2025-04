Revivieron al «lobo terrible», una especie extinta hace más de 12 mil años y que inspiró el símbolo de la Casa Stark en Juego de Tronos

Un grupo de científicos de la empresa Colossal Bioscience logró revivir al lobo «terrible», una especie que estaba extinto desde hace más de 12.500 años.

Este animal es reconocido por ser inspiración para el símbolo de la Casa Stark en ‘Juego de Tronos’ a la que pertenece Jon Snow.

A través de las redes, la empresa reveló un video de Rómulo y Remo, los dos cachorros de seis meses que han sido creados a través de modificaciones genéticas derivadas de ADN hallado en fósiles de hace entre 11.500 y 72.000 años. En el mismo se observa como hacen su primer aullido.

Según un comunicado de la compañía, parte del ADN procedía de un diente de 13.000 años y un cráneo de 72.000.

Incluso revelaron que crearon un tercer cachorro, pero este sería hembra. A ella la han bautizado como Khaleesi, el nombre de la protagonista de la famosa serie de HBO.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.

The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH

— Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025