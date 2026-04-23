X anunció dos cambios importantes en su plataforma que involucra a las comunidades y los chats grupales

La red social X (Twitter) sigue haciendo importantes cambios en su plataforma. Este miércoles, la aplicación confirmó el fin de las comunidades, mientras se avanza en la integración de la nueva plataforma XChat.

Nikita Bier, jefe de producto de X, informó «dos cambios en el producto para organizar comunidades». Estas modificaciones en la red social se deben a la llegada de XChat, la aplicación de mensajería instantánea lanzada por Elon Musk.

«XChat ahora admite enlaces de acceso a chats grupales. Crea un enlace público y compártelo directamente en tu biografía. Con capacidad para 350 miembros por chat (y en aumento), los enlaces de chats grupales son la forma más rápida de reunir a la gente en X», detalló Bier.

Ante este escenario, X buscará modificar algunos aspectos de la aplicación para favorecer los chats grupales. «Debido al descenso en su uso, dejaremos de ofrecer las comunidades de X a partir del 6 de mayo», añadió el ejecutivo.

PLAZO DE X

El vocero subrayó que los usuarios podrán seguir empleando las comunidades por poco más de dos semanas. Hasta entonces, la recomendación es que los internautas comiencen a usar los chats grupales de XChat.

«Para migrar a los miembros de tu comunidad, fija el enlace de tu chat grupal para que la gente pueda unirse a él durante las próximas dos semanas», indicó Bier, quien afirmó que la medida busca «simplificar la experiencia de X».

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Today we’re announcing two product changes for organizing communities on X: 1. XChat now supports joinable links for groupchats. Create a public link & share direct to Timeline. With support for 350 members per chat (and growing), Groupchat Links are the fastest way to bring… pic.twitter.com/GNcRB99Opc — Nikita Bier (@nikitabier) April 22, 2026



Aunque Bier afirmó que hubo un «descenso en el uso» de esta función, el anuncio no caló bien entre algunos internautas. La principal crítica radica en que los chats grupales tienen una capacidad máxima de 350 usuarios, mientras que las comunidades no tienen un límite.

Bier aseguró que X está «invirtiendo mucho en comunidades especializadas», al enfocarse en el «lanzamiento de líneas de tiempo personalizadas». Así pues, esperan que los usuarios tengan a la mano contenido de su gusto.