¿WhatsApp será pago? Las pruebas que está haciendo la app con su plan por suscripción que causan revuelo

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo, confirmó el inicio de pruebas de su plan de suscripción, lo que marcaría una revolución dentro de la plataforma, pero sin alterar sus herramientas básicas.

De acuerdo al medio especializado WABetaInfo, la aplicación avanza en el desarrollo de este nuevo plan, llamado WhatsApp Plus. Tras evaluar la versión beta para Android, tuvo acceso algunas de las funciones.

«WhatsApp Plus no altera la experiencia principal de la aplicación. Los mensajes, las llamadas de voz y las funciones esenciales siguen siendo gratuitas y accesibles para todos los usuarios», aclaró.

Este plan de suscripción, por el momento, solo trae algunas funciones adicionales que no afectarían la operatividad básica de la aplicación. Destaca especialmente que la privacidad de WhatsApp se mantendrá intacta y continuará el cifrado extremo a extremo.

CARACTERÍSTICAS DE WHATSAPP PLUS

En un principio, el acceso a WhatsApp Plus estará restringido y enfocado en dispositivos Android. Aunque se trata de un plan opcional, está enfocado para aquellos que «desean mejorar su experiencia con funciones adicionales».

«Al suscribirse, los usuarios podrán acceder a herramientas de personalización mejoradas, contenido exclusivo y funcionalidades extra que optimizarán su experiencia», indica WABetaInfo.

Entre estas nuevas funciones destacan los stickers exclusivos y animaciones superpuestas que se extienden por la pantalla. Asimismo, los usuarios podrán elegir el tema de WhatsApp entre 18 nuevas opciones de color.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL FIN DE UNA ERA: TIM COOK DEJARÁ DE SER DIRECTOR EJECUTIVO DE APPLE Y ESTE SERÁ SU REEMPLAZ

Otra de las funciones que han destacado son un ícono de aplicación personalizado y la capacidad de tener hasta 20 chats anclados a la vez. También habrá tonos de llamada premium y mejoras en la lista de chats.

WhatsApp Plus refleja un precio de 2,49 euros en Europa, aunque es muy posible que el precio varíe dependiendo de cada región. Igualmente, los desarrolladores exploran nuevas funciones para incluir en el plan premium.