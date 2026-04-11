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WhatsApp sorprende con plan de rediseño e inesperados cambios en los estados

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, una de las más usadas en el mundo, estaría preparando un importante rediseño de la plataforma, a la vez que avanza en inesperados cambios en los estados.

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De acuerdo al medio especializado WABetaInfo, WhatsApp planea uno de los rediseños más importantes de los últimos años. La aplicación pretende modificar la forma en que se visualizan los estados y hasta su ubicación.

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La filtración reveló que las actualizaciones de estados solo se podrán ver en la pestaña de Chats. Así pues, destacarán los contactos con los que el usuario interactúa más en WhatsApp y que hayan publicado algún video o foto recientemente.

La novedad tiene un objetivo claro: que los usuarios no tengan que salir de la ventana de Chats para ver los estados. Además, también sería posible crear y compartir alguna imagen con mayor facilidad.

WHATSAPP PREPARA EL CAMBIO

Este cambio haría que la plataforma sea más amigable, puesto que se podrían compartir y ver estados de una forma más rápida y directa. Mientras tanto, los usuarios permanecerán más tiempo en la pestaña principal de WhatsApp.

Según la filtración, el rediseño de WhatsApp llegará, en primera instancia, a la versión de iPhone y estaría disponible este mismo año. Se espera que más adelante los cambios sean incluidos en Android.

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Igualmente, las fuentes subrayaron que el rediseño sigue en desarrollo y, posteriormente, llegará al programa beta de WhatsApp. Una vez se pulan los posibles desperfectos y se verifique su funcionamiento, será incluido en la versión general.

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