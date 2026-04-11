WhatsApp sorprende con plan de rediseño e inesperados cambios en los estados

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, una de las más usadas en el mundo, estaría preparando un importante rediseño de la plataforma, a la vez que avanza en inesperados cambios en los estados.

De acuerdo al medio especializado WABetaInfo, WhatsApp planea uno de los rediseños más importantes de los últimos años. La aplicación pretende modificar la forma en que se visualizan los estados y hasta su ubicación.

La filtración reveló que las actualizaciones de estados solo se podrán ver en la pestaña de Chats. Así pues, destacarán los contactos con los que el usuario interactúa más en WhatsApp y que hayan publicado algún video o foto recientemente.

La novedad tiene un objetivo claro: que los usuarios no tengan que salir de la ventana de Chats para ver los estados. Además, también sería posible crear y compartir alguna imagen con mayor facilidad.

WHATSAPP PREPARA EL CAMBIO

Este cambio haría que la plataforma sea más amigable, puesto que se podrían compartir y ver estados de una forma más rápida y directa. Mientras tanto, los usuarios permanecerán más tiempo en la pestaña principal de WhatsApp.

Según la filtración, el rediseño de WhatsApp llegará, en primera instancia, a la versión de iPhone y estaría disponible este mismo año. Se espera que más adelante los cambios sean incluidos en Android.

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Igualmente, las fuentes subrayaron que el rediseño sigue en desarrollo y, posteriormente, llegará al programa beta de WhatsApp. Una vez se pulan los posibles desperfectos y se verifique su funcionamiento, será incluido en la versión general.