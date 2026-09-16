WhatsApp prepara nueva función que es muy esperada por sus usuarios: Este es el innovador plan

WhatsApp desarrolla una nueva función que permitirá hacer llamadas de voz y videollamadas a personas que no tengan cuenta en la aplicación.

De acuerdo con lo precisado en el portal especializado WABetaInfo, tras analizar la versión beta 26.36.10.71 para iOS, el mecanismo, que aún no está disponible públicamente, funcionará mediante enlaces generados desde la pestaña de «Llamadas».

Ese mecanismo permitirá que el destinatario se una desde el navegador sin instalar la app, crear un perfil ni verificar un número telefónico.

El proceso para el anfitrión es sencillo: basta con ingresar a la sección de llamadas, generar un hipervínculo y elegir entre voz o video.

Ese enlace puede copiarse o reenviarse por cualquier otra vía —mensajería, correo o redes sociales— y también permite agendar el evento en el calendario personal desde la misma pantalla. La novedad amplía un desarrollo que la compañía ya había introducido a comienzos de año, cuando habilitó chats de texto para invitados sin cuenta a través de enlaces compartidos.

Al recibir el vínculo, el invitado accede directamente desde su navegador y la llamada se abre de forma automática, sin fricciones técnicas.

¿QUÉ BUSCA WHATSAPP?

Con esto, WhatsApp busca resolver un problema habitual en el ámbito laboral y personal, que es la necesidad de migrar a otra plataforma para comunicarse con clientes o colaboradores que no usan la aplicación.

Igualmente, la empresa abre una puerta de entrada que podría traducirse en nuevos registros de usuarios.

¿SE VULNERA LA PRIVACIDAD?

La privacidad no queda de lado pese a la apertura hacia personas externas. Todo ingreso de un invitado requiere aprobación previa del anfitrión, quien además puede expulsar a cualquier participante o cerrar la llamada cuando lo desee.

El cifrado de extremo a extremo se mantiene intacto tanto en llamadas individuales como grupales gracias a una clave de seguridad temporal asociada a la sesión del navegador, un esquema que, según WABetaInfo, se apoya en identificadores de sesión generados localmente sin recopilar credenciales permanentes del invitado.

Por ahora, la función solo se detectó en una versión beta cerrada para iOS y WhatsApp no ha confirmado una fecha de lanzamiento oficial.

Se prevé que llegue primero a iPhone antes de extenderse, en una etapa posterior, a los dispositivos Android.