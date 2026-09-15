Farmacéutico lo picó una garrapata y semanas después quedó sin poder hablar y moverse: El diagnóstico fue aterrador

John Reagan, un farmacéutico jubilado de 66 años de Concord, Nueva Hampshire (EEUU), perdió temporalmente la capacidad de hablar, moverse y abrir los ojos tras ser picado por una garrapata, en un caso que terminó revelando una infección viral poco común y potencialmente grave.

De acuerdo con lo reseñado por CNN, Reagan disfrutaba de los primeros meses de su jubilación cuando se quitó una garrapata de la piel a principios de mayo.

No le dio mayor importancia, ya que amaba estar al aire libre y solía salir a cazar, pescar o caminar largas distancias junto a los perros de sus hijos, a quienes llamaba cariñosamente sus «nietos caninos».

Consciente de que la enfermedad de Lyme es común en la zona donde vive, y sabiendo que una garrapata infectada tarda unas 36 horas en transmitirla, se retiró el parásito casi de inmediato al llegar a casa y creyó que estaba a salvo.

Sin embargo, unas semanas después comenzó a presentar síntomas similares a los de la gripe: dolor de cabeza, dolores corporales, fiebre, náuseas y diarrea.

NO LOGRABAN DAR CON LA CAUSA

A mediados de mayo acudió a un servicio de urgencias local, donde los médicos no lograron determinar la causa y lo enviaron a casa tras administrarle líquidos y medicamentos contra las náuseas.

Su estado, no obstante, siguió empeorando hasta que su esposa pensó que podría estar sufriendo un derrame cerebral. De vuelta en el hospital, perdió la capacidad de hablar, moverse e incluso de abrir los ojos, mientras las pruebas seguían dando negativo.

La familia preguntó si el cuadro podía estar relacionado con la picadura de garrapata de semanas atrás, pero en un principio le dijeron que no.

Reagan fue finalmente trasladado al Hospital General de Massachusetts, en Boston, donde el personal médico realizó una serie de pruebas, incluidas algunas específicas para enfermedades transmitidas por garrapatas, y envió una muestra de sangre a un laboratorio especializado de la Clínica Mayo.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECÍA?

El 9 de junio, su familia recibió el diagnóstico. Se trata del virus Powassan, una infección grave y poco común que casi con toda seguridad contrajo a través de aquella garrapata que ya casi había olvidado.

A diferencia de la enfermedad de Lyme, el virus Powassan puede transmitirse de la garrapata a la persona en apenas 15 minutos, y hasta ese momento la familia nunca había oído hablar de él.

El caso de Reagan refleja una tendencia más amplia. Esto, porque las garrapatas y las enfermedades que transmiten son cada vez más frecuentes en Estados Unidos, donde alrededor del 90 % de todas las patologías causadas por picaduras —incluidas las de mosquitos— son provocadas por garrapatas.

La enfermedad de Lyme, que va en aumento, sigue siendo la afección transmitida por garrapatas más común, con cerca de medio millón de casos anuales según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Mientras, que otras amenazas crecientes, incluyen el síndrome alfa-gal, una alergia a la carne y otros productos de origen animal causada por la picadura de la garrapata estrella solitaria (Amblyomma americanum).