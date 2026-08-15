WhatsApp anunció novedosa función para detectar y prevenir estafas usando IA

La aplicación WhatsApp inició las pruebas de «Scam Alert», una nueva función de seguridad diseñada para detectar y prevenir posibles estafas en tiempo real antes de que los usuarios interactúen con remitentes desconocidos.

Según los reportes, la herramienta utiliza un modelo de inteligencia artificial que analiza patrones en las conversaciones. Así, muestra avisos de advertencia cuando identifica comportamientos asociados a fraudes conocidos.

La función se encuentra desplegada en una fase beta inicial disponible para un grupo limitado de usuarios y especialistas en ciberseguridad. Uno de los pilares del desarrollo radica en que la evaluación se ejecuta directamente en el teléfono mediante aprendizaje automático, evitando de esta manera el envío de información privada hacia los servidores de Meta.

¿CÓMO FUNCIONA EL SITEMA SCAM ALERT?

El sistema «Scam Alert» está programado para monitorear principalmente mensajes que provengan de números no registrados en la libreta de contactos. La tecnología examina variables clave como la estructura del chat y el vocabulario utilizado para detectar intentos de manipulación o engaños en curso.

Cuando el algoritmo detecta un nivel de riesgo considerable, WhatsApp despliega una advertencia privada dentro de la misma ventana de chat. Esta notificación busca alertar de forma oportuna a la persona para que evite compartir datos confidenciales, transferir dinero o seguir instrucciones peligrosas dictadas por el remitente.

Esta herramienta surge como respuesta al incremento de ataques mediante ingeniería social en las plataformas de mensajería instantánea. Los estafadores suelen establecer contacto mediante números no identificados para ganarse la confianza de las víctimas y posteriormente solicitar códigos de verificación, credenciales de acceso o pagos bajo engaño.

La arquitectura de la función prioriza la privacidad del usuario, garantizando que el contenido de los mensajes permanezca en todo momento dentro del dispositivo. Meta ratificó que el procesamiento no requiere trasladar datos a la nube ni compartirlos con terceros, protegiendo las conversaciones cotidianas.

Para hacer posible este mecanismo, la aplicación descarga directamente en el dispositivo un modelo reducido de inteligencia artificial especializado en seguridad. El procesamiento local permite evaluar el texto en tiempo real sin vulnerar la privacidad de los chats.

La empresa matriz de WhatsaApp aseguró que esta solución técnica respeta el cifrado de extremo a extremo que caracteriza a la plataforma. De este modo, la aplicación suma una capa de protección adicional sin comprometer el estándar de seguridad de las comunicaciones.

WhatsApp no ha fijado una fecha para la distribución global de la herramienta, debido a que continuará evaluando el rendimiento del sistema en la fase de pruebas. La compañía precisa confirmar que el modelo ofrezca un alto nivel de precisión en la detección de fraudes y reduzca al mínimo el margen de falsas alarmas antes de habilitarlo de forma masiva.