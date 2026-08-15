ORGULLO NACIONAL: Joven venezolano conquistó la medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe

El joven venezolano Luis Enrique García González hizo historia en la XXVIII Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe y dejó muy en alto la bandera de su país, al conquistar la medalla de oro con la calificación más alta del certamen celebrado en México.

El estudiante tachirense, de 14 años, acumuló 41 de 42 puntos posibles en las evaluaciones, es decir, obtuvo un puntaje casi perfecto. Este rendimiento excepcional lo posicionó como el competidor mejor clasificado del torneo internacional que se desarrolló entre el 7 y el 14 de agosto.

Asimismo, el prodigio de la matemática midió sus capacidades en las ciencias exactas entre 44 jóvenes participantes pertenecientes a delegaciones de 14 países de la región.

Al respecto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió sus felicitaciones al estudiante venezolano y destacó el valor de su participación internacional.

«Luis Enrique representó con excelencia al país frente a delegaciones de 14 naciones participantes de la región. ¡Felicitaciones a Luis Enrique por este destacable triunfo internacional!», escribió la mandataria.

El joven talentoso sumó este logro a su trayectoria reciente tras obtener una mención de honor en la 67.ª Olimpiada Internacional de Matemática (IMO), realizada en Shanghái, China, durante el pasado mes de julio.

🇻🇪🥇 VENEZUELA BRILLA EN LAS MATEMÁTICAS Luis Enrique García González conquistó la Medalla de Oro en la XXVIII Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe, en México. 🧮 41 de 42 puntos, el mejor resultado de toda la competencia. Talento, esfuerzo y disciplina que… pic.twitter.com/QYNvTO1EXV — freddyzur (@freddyzur) August 14, 2026

Luis Enrique García González, además, forma parte de los seis estudiantes destacados dentro del programa estatal Semilleros Científicos. Este busca impulsar las vocaciones en robótica, química, física y matemáticas.

La XXVIII Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe (OMCC 2026), celebrada del 7 al 14 de agosto de 2026 en Durango, México, cerró su medallero con México alzándose en el primer lugar general por equipos por decimoctavo año consecutivo.

Venezuela, por su parte, obtuvo el puntaje individual más alto gracias a la enorme actuación del joven García.