VIRAL: Video de bebé con bigotes que causó revuelo en redes sociales ¿Es real o creado con IA?

El reciente video sobre un bebé que aparentemente tiene bigotes, se volvió viral en redes sociales y ha provocado miles de comentarios entre usuarios. El material muestra a un recién nacido con vello oscuro sobre el labio superior, una característica que encendió debates sobre su autenticidad.

Aunque algunos usuarios se preguntan si un bebé puede nacer con tanto vello facial, hasta el momento no existe una confirmación de que el video corresponda a un caso real.

La posibilidad de que las imágenes hayan sido creadas o modificadas con inteligencia artificial también mantiene abierta la duda.

¿Un bebé puede nacer con barba y bigote?

La presencia de vello en un recién nacido puede tener una explicación natural. Una de ellas es el lanugo, un tipo de vello fino y suave que se desarrolla durante la gestación y puede cubrir distintas partes del cuerpo del bebé.

Este vello suele desaparecer de manera natural antes del nacimiento o durante las primeras semanas de vida. Su presencia, sin embargo, no significa que un recién nacido tenga barba o bigote como los de una persona adulta.

Por ello, aunque el lanugo puede explicar que algunos bebés nazcan con vello corporal, no es posible asegurar que ese sea el caso del video viral únicamente a partir de las imágenes difundidas en internet.

También existen antecedentes de bebés que han llamado la atención por presentar abundante vello facial y corporal. Sin embargo, cada caso requiere una valoración médica para determinar las causas, por lo que no es adecuado atribuir una condición específica al recién nacido que aparece en el clip. ¿El video del bebé con bigote fue creado con inteligencia artificial? La autenticidad del video es la principal incógnita que rodea a las imágenes. Hasta ahora, no se ha confirmado de manera independiente si el recién nacido existe tal como aparece en el material o si el contenido fue generado o alterado mediante herramientas de inteligencia artificial.

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