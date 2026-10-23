VIDEO VIRAL: Clavadista hizo historia al lanzarse desde un iceberg hacia las heladas aguas del Atlántico

La deportista canadiense Molly Carlson hizo historia al realizar un clavado desde un iceberg independiente, frente a las costas de Terranova, en Canadá. Se trató de la primera mujer en hacer un salto de estas características.

Todo ocurrió el pasado 11 de junio cerca de la localidad de Twillingate, en el marco del proyecto Red Bull Iceberg Dive. Varios meses después, la hazaña salió a la luz gracias a las imágenes y un documental enfocado en la proeza de Carlson.

La clavadista subió hasta la cima del iceberg, se quitó la ropa de invierno y se ubicó en la plataforma. Respiró hondo, se impulsó y saltó hacia atrás. Desde unos 15 metros de altura, Carlson cayó sobre el agua helada del Atlántico Norte.

Así pues, Carlson se convirtió en la primera mujer en saltar desde un iceberg aislado y reconoció que sintió el agua helada al instante. «Recuerdo salir del agua y pensar: ¡Nada! Tienes que alejarte», acotó.

Tomando en cuenta el riesgo de estar en el agua junto a iceberg, Carlson no tuvo tiempo de celebrar y se alejó rápidamente hacia el barco, en dónde sí pudo dejar correr sus emociones. «Sin duda, el mejor día de mi vida», sentenció.

LA PREPARACIÓN DE CARLSON

Aunque podría parecer un simple salto, Carlson requirió de la ayuda de Will Gadd, una leyenda de la escalada sobre hielo. Ambos, junto a un equipo de apoyo, recorrieron la costa buscando un iceberg para hacer el reto.

«Tiene que tener buen acceso en barco, un borde escarpado desde el que bucear, con una zona de aterrizaje despejada, y una escalada que sea realmente factible para mí sin poner en peligro a Will», dijo Carlson.

Tras cumplir la hazaña, Carlson reflexionó que «hay días duros» en los que «puede que sientas mucho miedo». «Al final, demostrarte a ti misma que puedes hacer cosas realmente geniales es algo muy especial, así que estoy muy orgullosa», acotó.

El video del salto y las fotografías ya cuentan con millones de reproducciones en redes sociales. Por su parte, el documental llamado «Climbing An Iceberg For An Extreme Cliff Dive» ya cuenta con 500.000 visualizaciones en YouTube en apenas un día.