VIRAL: Venezuela con su pabellón criollo avanza a semifinales del Mundial de Comidas del streamer Ibai Llanos

Este jueves continuó el Mundial de Comidas, una competencia creada por el creador de contenidos e influencer español Ibai Llanos para elegir el mejor plato del planeta, y Venezuela sigue siendo una de las protagonistas.

Ibai publicó este 10 de septiembre los resultados de los cuartos de final. Venezuela, que venía de eliminar a El Salvador, avanzó hasta esta instancia gracias a los 2,7 millones de votos que recibió el pabellón criollo.

En estos cuartos de final, Venezuela protagonizó un choque fronterizo frente a Colombia. Con 2.639.000 votos, el pabellón criollo superó ampliamente a la bandeja paisa colombiana, que apenas pasó del millón de votos.

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Por otra parte, Perú derrotó por una estrecha diferencia a Guatemala, al igual que Argentina frente a Uruguay. La última llave se la llevó Ecuador, que superó a Bolivia en los cuartos de final.

EL PRÓXIMO RIVAL DE VENEZUELA

Con estos anuncios de Ibai, el cuadro de semifinales fue finalmente definido. Venezuela tendrá que enfrentar a Ecuador, que llegó hasta esta instancia de la mano del famoso platillo encebollado de Albacora.

El pabellón criollo buscará superar al platillo ecuatoriano para plantarse en la final del Mundial de Comidas. El otro cupo será definido entre Argentina, con el asado completo a la cruz, y Perú, junto a su ceviche con inca kola.

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No es la primera vez que Venezuela llega a estas instancias en un torneo culinario de Ibai Llanos. En septiembre del año pasado, la reina pepiada venezolana llegó a la final del Mundial de Desayunos, en donde cayó frente al pan con chicharrón peruano.