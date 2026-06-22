VIRAL: Uruguayo le pidió matrimonio a su pareja en pleno Mundial, pero una situación inesperada le arruinó el momento

El pasado domingo, Cabo Verde le arruinó la fiesta a Uruguay luego de empatarle 2-2 en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, a un seguidor de La Celeste, le arruinaron la fiesta por partida doble, ya que el equipo africano anotó gol justo en el momento en el que le estaba pidiendo matrimonio a su pareja en el Hard Rock Stadium de Miami.

En un video que rápidamente le ha dado la vuelta al mundo se puede ver que el fanático se levanta y le pide matrimonio a su pareja, con su hijo en brazos, mientras todos a su alrededor lo graban y aplauden. El momento parecía perfecto con los fanáticos haciendo canticos como “¡Uruguay, nomá!”, y posteriormente el clásico “¡Beso, beso!”.

Sin embargo, el momento se vio arruinado cuando los fanáticos de Cabo Verde empezaron a cantar el gol, con el que su equipo había conseguido el histórico empate, luego de una salida en falso de Fernando Muslera quien dejó su portería completamente sola.

Tras el gol de Cabo Verde, él se tapa la boca, mientras que ella se pone la mano en el pecho, mientras pierden la atención de todos a su alrededor que empezaron a lamentarse por lo ocurrido.

Un uruguayo decidió pedirle matrimonio a su novia cuando su país iba ganando… y justo Cabo Verde les acaba empatando 😭 pic.twitter.com/HgyjJVnqi7 — ceciarmy (@ceciarmy) June 22, 2026

Con este empate, Uruguay quedó al borde de la eliminación y tendrá que buscar en la última fecha una victoria contra España para poder seguir con su sueño mundialista.

Muchos seguidores tomaron lo ocurrido con humor en redes sociales. «Soldado. Es una señal. No lo hagas. Date por jodida la vida. Haz caso a las señales», escribió un usuario, mientras que otro añadió: «La vida te manda señales»