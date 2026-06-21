VIDEO VIRAL: Los reyes de Países Bajos bailaron en el vestuario con los jugadores de Curazao tras su empate con Ecuador

Curazao, la pequeña isla caribeña neerlandesa que logró llegar al Mundial no deja de sorprender. Su mera presencia en la justa ya generó fascinación en muchos y, tras empatar a cero con Ecuador, los jugadores celebraron el resultado en el vestuario, nada más y nada menos que con los reyes de Países Bajos, Guillermo y Máxima.

Las imágenes de los soberanos, quienes se unieron a la fiesta para bailar el famoso “Mama Wa” se hicieron virales, por la espontaneidad y auténtica alegría.

Ataviado con la bufanda con los colores azul y amarillo del país, Guillermo de Holanda bajó al vestuario tras presenciar el encuentro en el estadio de Kansas City (Estados Unidos). Lo acompañó la reina Máxima, quien también llevaba la camiseta con los colores de la selección y con ritmo se unió a baile.

Curazao acababa de lograr un punto que le da opciones de avanzar a la siguiente fase, un objetivo más que meritorio para el país más pequeño que participa en el campeonato.

Tras saludar al seleccionador, el neerlandés Dick Advocaat, al cuerpo técnico y a los futbolistas curazoleños, los reyes se entremezclaron con ellos y empezaron a bailar con los brazos en alto, según el video distribuido por la selección caribeña.

Guillermo también tuvo un saludo especial para el portero, Eloy Room, el héroe del partido después de que, con quince paradas, batiera el récord histórico en un encuentro del Mundial sin prórroga.

Ahora, el país caribeño deberá enfrentarse en el último partido de esta fase con Costa de Marfil.

Los reyes de Países Bajos están viviendo el Mundial de manera intensa. Antes de ver a Curazao presenciaron el juego de la selección neerlandesa frente a Suecia en Houston, que se saldó con victoria de la selección naranja por 5-1.

Al término de ese encuentro, también bajaron al vestuario para felicitar al seleccionador, Ronald Koeman, y a los jugadores.