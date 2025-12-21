VIRAL: Tuvo un encuentro inolvidable con Messi, pero lo arruinó por esta insólita razón

El influencer español, Jordi Tortosicrack, tuvo un inolvidable encuentro con el ídolo del fútbol mundial, Lionel Messi, y con la intención de obtener un recuerdo de tan significativo momento le pidió grabar un video, pero terminó arruinandoló por un filtro que tenía la aplicación que terminó distorsionando el rostro del deportista argentino.

Sin embargo, el video se viralizó en las redes sociales después de que el propio influencer lo compartiera en su cuenta de TikTok. Allí, el clip recopiló más de 20 mil reproducciones en un solo día, además de cientos de likes y comentarios.

«¿EL MAYOR ERROR DE MI VIDA?»

En el metraje se observa el momento en el que Jordi frena su moto a la par del carro de Messi y el ídolo de la albiceleste bajó la ventana dispuesto a tomarse una foto.

El jugador del Inter Miami miró a la cámara del español y sonrió, mientras que Jordi, convencido de que estaba grabando el video de su vida, se acercó para entrar en el plano también sonriendo.

“Un placer Messi”, le dijo agradecido al futbolista argentino antes de gritarle “crack” cuando se iba alejando.

Con una inmensa alegría revisó la grabación para ver cómo quedó el tan preciado clip, pero al reproducirla advirtió que había activado un filtro que deformaba sus caras, haciéndolos parecer otras personas.

“Me encuentro a Messi y tenía un filtro puesto”, escribió sobre el video. “¿El mayor error de mi vida?”, se preguntó en la descripción, completamente indignado por el insólito error.

El video tuvo repercusiones en la plataforma, donde los usuarios no tardaron en reaccionar a lo sucedido: “Hermano la embarraste, eso no pasa todos los días”, comentó un usuario, “yo le veo igual”, bromeó otro, “el doble”, escribió un tercero.