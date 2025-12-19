VIDEO VIRAL: El turista que se atrevió a ‘jugar’ con el pulpo más venenoso del mundo en Filipinas

Un turista británico, llamado Andy McConnell, se viralizó en redes sociales luego de que, durante unas vacaciones en Filipinas, manipuló con sus propias manos el pulpo de anillos azules, uno de los animales más venenosos del mundo.

McConnell, quien se describe como periodista, publicó en su cuenta de Instagram un video en una playa filipina. En las imágenes se puede apreciar cuando el turista juega con el pulpo bajo el agua y luego lo saca con su mano a la superficie.

«Hoy en la playa… Un pulpo bebé capturado por una pandilla de chicos de la playa local», dijo McConnell en la descripción del video. En ese momento, el turista no era consciente de que estaba tratando con un pulpo de anillo azules.

En cuestión de horas el video se viralizó y varios internautas le señalaron que manipuló un animal sumamente venenoso. La toxina de este pulpo es mil veces más mortal para los humanos que el cianuro, según expertos.

El veneno puede paralizar a una persona al bloquear la transmisión nerviosa y, en apenas unos minutos, morir si no recibe atención. La fortuna de McConnell radicó en que el pulpo no lo mordió en la mano.

LA RESPUESTA DE MCCONNELL

Una vez se viralizó el video, McConnell hizo otra publicación y habló sobre su «encuentro cercano con la muerte». Aunque reconoció que un viaje a 11.000 kilómetros de su hogar implica riesgos, nunca pensó pasar por una experiencia semejante.

«Nada tan extremo como mi aparente roce con la muerte de ayer, que fue a la vez involuntario y del cual no conocía completamente hasta que publiqué sobre ello», acotó McConnell, quien dijo que unos niños estaban jugando con el pulpo y él se acercó.

«Me filmé imitando sus acciones antes de devolvérselo a quien lo encontró, quien lo puso en su hogar temporal, el caparazón de un erizo de mar», dijo McConnell. Luego, siguió con su día, sin ser consciente de lo cerca que estuvo de morir, hasta que vio las respuestas al video.