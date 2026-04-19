VIRAL: Se acercó demasiado a un dinosaurio robótico en parque temático y casi todo termina en tragedia

Un hombre se llevó un tremendo susto en un parque temático de China, después de acercarse demasiado a un dinosaurio robótico, el cual lo terminó «mordiendo» producto de su atrevimiento.

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, se puede ver al protagonista del clip bromeando con el animatrónico. El objeto simula ser un velociraptor e imita sus movimientos.

En un momento dado, el hombre introduce su cabeza dentro de las fauces del dinosaurio robótico para recrear el «ataque» del velociraptor. Sin embargo, no contó con que el animal cerrara sus mandíbulas, atrapando el cráneo del individuo, quien expresaba gritos de dolor, mientras el animatrónico lo sacudía levemente.

El audiovisual también evidenció las burlas de sus acompañantes por lo ocurrido, ya que se logró escuchar las risas tras el incidente. Cuando logró zafarse de las mandíbulas del depredador animado, se evidenció que los dientes del velociraptor le dejaron algunas marcas notorias.

🇨🇳 | Un hombre en China fue mordido por un dinosaurio robótico luego de acercarse demasiado. pic.twitter.com/yn7Xtlfo7Z — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 19, 2026

BURLAS EN REDES SOCIALES CONTRA EL HOMBRE

Como era de esperarse, las burlas no perdonaron la mala experiencia del hombre con el dinosaurio robótico al enfatizar que le servirá como escarmiento.

«Los dinosaurios se extinguieron pero los pendej*s no, a lo bien», «Luego de millones de años, se reporta un nuevo ataque de dinosaurio», «La estupidez humana en una forma simple y eficiente para explicar», «¿Podría esto considerarse el primer ataque de dinosaurio contra una persona?», «La mordida de hace 60 millones de años», fueron algunos de los comentarios.

Otras personas referenciaron el hecho con el famoso videojuego de terror Five Nights At Freddy’s, protagonizado por animatrónicos violentos.