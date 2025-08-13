VIDEO: «No sabemos cómo explicarlo»: Las impactantes revelaciones de una congresista sobre los OVNI

La congresista estadounidense Anna Paulina Luna hizo el miércoles unas sorprendentes declaraciones sobre los objetos voladores no identificados (OVNI) y sobre la supuesta existencia de «seres interdimensionales»

Luna preside el Grupo de Trabajo de la Cámara de Representantes sobre la Desclasificación de Secretos Federales. En tal sentido, la congresista floridiana ha tenido a su alcance numerosos documentos clasificados.

Durante una conversación en el famoso pódcast de Joe Rogan, Luna aseguró que «hay tecnología ahí afuera que no tenemos la capacidad de producir». «Sería básicamente como dejar un celular en la época de los cavernícolas», dijo la congresista.

«Puedo decir, y esto puede sonar loco, pero basado en nuestras investigaciones y cosas que hemos visto, definitivamente hay algo que creo que rivaliza con lo que conocemos actualmente sobre la física», dijo Luna.

LUNA DICE QUE «EXISTE ALGO»

La parlamentaria apuntó que ha revisado entrevistas y conversado con algunos testigos de estos fenómenos. Tras evaluar y «descifrar» sus declaraciones, concluyó que la humanidad «no tiene la tecnología para desarrollar» algunas herramientas que existirían.

«(Los testigos) siguen diciendo interdimensional. Y cuando hablas de un aspecto interdimensional, (preguntas si) son estas cosas preexistentes, tal vez fuera de lo que actualmente conocemos como nuestra propia dimensión», acotó Luna.

Aunque Luna reconoció que los testigos pueden sonar como «locos», insistió en que ha podido verificar algunas de sus declaraciones. «Si hay algo que puedo decir con confianza es que existe algo y que no sabemos cómo explicarlo actualmente», concluyó.

Las palabras de Luna se viralizaron en redes sociales, en donde los internautas comenzaron a especular sobre estos «seres interdimensionales». Sin embargo, la congresista dejó más preguntas que respuestas.

En los últimos años, exfuncionarios y autoridades estadounidenses han revelado secretos sobre supuestos ovnis. Incluso, varios han reconocido que objetos desconocidos han volado sobre territorio de Estados Unidos.