VIRAL: Salvan a una mantarraya gigante que quedó varada en la orilla de una playa en Margarita

Una enorme mantarraya, de unos cuatro metros de ancho, fue salvada por unos pescadores, luego de que quedó varada en la orilla de una playa de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

El hecho habría ocurrido este sábado 10 de enero en playa Manzanillo, municipio Antolín del Campo de la entidad insular, según los reportes publicados en las redes sociales.

Asimismo, se difundió un video donde se observa a varias personas, en su mayoría pescadores de la zona, tratando de ayudar al inmenso espécimen marino a volver al mar antes de que fuese demasiado tarde.

En el clip se ve a la mantarraya como enredada en una red, que posiblemente fue lo que la obligó a llegar a la orilla, mientras las olas la cubren parcialmente y los presentes intentan auxiliarla.

Aunque el video no muestra el momento en que la devolvieron al agua, reportes indican que el proceso fue exitoso y que los pescadores lograron salvarle la vida.

LAS MARAVILLAS NATURALES QUE RODEAN A VENEZUELA

El poder apreciar un espécimen de esta naturaleza es posible gracias a la biodiversidad que existe en Venezuela, una tierra llena de maravillas naturales que no dejan de sorprendernos.

A finales del pasado mes de agosto un grupo de pescadores vivió un momento mágico en las aguas del estado Aragua cuando una familia de orcas se acercó a las embarcaciones que ocupaban.

“La naturaleza siempre nos sorprende. Este martes a las 3 de la tarde vía a Chuao en Guayamure, tuvimos el privilegio de encontrarnos con majestuosas orcas en su hábitat natural. Un espectáculo único en nuestras costas», publicó la cuenta de Instagram de @Chuao_aragua.

En el video se puede ver como una orca y su cría nadan muy cerca a la par de la embarcación pesquera. Mientras tanto, a la lejanía, se observa a una orca mucho más grande siguiéndoles el paso.