EN VIDEO: El curioso pez que causa furor en redes por su gran parecido con Donald Trump

Un curioso pez de la clase cofre cornudo ha causado furor en las últimas horas en redes sociales, pues los usuarios de Internet han asegurado que guarda un gran parecido con el presidente de EEUU, Donald Trump, quien desde el sábado 3 de enero acapara toda la atención tras la operación militar que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

En X (Twitter) se volvió viral un video donde se aprecia a esta especie marina y los internautas compararon su expresión, su forma y hasta «su actitud» con la del mandatario.

El parentesco entre Trump y el pez provocó risas e incluso curiosidad sobre cuál es su especie. Se trata del pez cofre cornudo, una especie bastante extraña que vive en los océanos.

Según las redes sociales, su parecido innegable con Trump está en su expresión facial, la forma de su boca y, sobre todo, la estructura de su cabeza. Muchos la comparan con el famoso peinado y gesto serio del presidente.

Trumpy the fish at the Long Beach Aquarium🐠

And now he's gonna rule the whole ocean too!😅 pic.twitter.com/EM18Qob3AN — 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 ✨🎵 (@Hoang_HQ) January 5, 2026

DETALLES SOBRE EL PEZ COFRE

A dicho pez también se le conoce como Lactoria cornuta, una especie perteneciente a la familia Ostraciidae. Su nombre proviene de su forma corporal rígida y «cuadrada», como la de una caja. Además, cuenta con dos cuernos que sobresalen de su cabeza, haciéndolo más peculiar y asemejándose al peinado de Trump.

Este animal habita principalmente en aguas tropicales del océano Índico y el océano Pacífico, sobre todo cerca de arrecifes de coral. También en lagunas poco profundas y zonas costeras.

De igual forma, suele nadar de forma lenta y no es famoso por su agilidad, debido a que su cuerpo no es flexible como el de otras especies.

Con respecto a su tamaño, mide entre 30 y 50 centímetros. Sin embargo, hay ejemplares que pueden adquirir un mayor tamaño. Su coloración es variada, pues va desde tonos amarillos hasta azulados y marrones. Numerosas veces cuenta con manchas o patrones irregulares que lo ayudan a camuflarse entre el coral.

Según Cultura Colectiva, el pez cofre cornudo es omnívoro. Su dieta está basada en pequeños crustáceos, moluscos, algas y organismos que encuentra en el fondo marino. Además, cuando se siente amenazado, este pez puede liberar una toxina llamada ostracitoxina, capaz de afectar a otros peces cercanos e incluso a sí mismo si el estrés es extremo.