VIRAL: Revelan el peligroso riesgo que podría tener el muy popular ‘Home Office’

El trabajo remoto se estableció a nivel mundial como una nueva modalidad de empleo durante la pandemia de la COVID-19. Varios años después de su llegada, comenzaron las alertas sobre una severa consecuencia: el incremento de peso.

Millones de empleados aplican esta modalidad diariamente, teniendo la oportunidad de hacer su trabajo desde casa, sin perder tiempo en los traslados. Las empresas, por su parte, pueden ahorrar fondos destinados a mantener sus oficinas.

Aunque todo parecen ser ventajas, Para Jason Block, investigador de obesidad y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, alertó que el trabajo corporal puede afectar el peso corporal, puesto que se modifican algunos comportamientos.

Aquellas personas que tienen trabajo remoto pasan 31 minutos más sentados durante la jornada laboral, mientras que dan 2.564 pasos menos al día. Se trata de la ausencia de los desplazamientos que acompañan al trabajo, como caminar a las oficinas, subir o bajar escaleras o, simplemente, ir a buscar un café.

«Trabajar desde casa puede liberar horas que permiten incorporar ejercicio que, de otro modo, no entraría en la agenda. Pero si ese tiempo no se transforma en actividad física, también desaparece el movimiento incidental que formaba parte de la rutina», dijo Block.

EL RIESGO DEL TRABAJO REMOTO

Otro de los aspectos que implica el trabajo remoto es la cercanía de la cocina. Si se elimina la frontera entre el empleo y la comida, se puede crear un arma de doble filo que termine afectando el peso de los trabajadores.

«Tener a mano alimentos ultraprocesados, como galletas o papas fritas, puede hacer que sean una opción frecuente durante la jornada, especialmente cuando se come frente a la computadora», dijo el doctor Escamilla Santiago.

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Los especialistas concluyen que el trabajo remoto puede generar cambios en la alimentación y la actividad física, provocando problemas si no se toman medidas preventivas, como es la comida saludable y el ejercicio. El principal riesgo no es la modalidad en sí, sino la alteraciones que se viven en la dinámica diaria.