¿Magnate británico Richard Branson vendrá a Caracas?, esto es lo que se sabe sobre su visita

El magnate británico Richard Branson, reconocido por ser propietario de las más de 300 empresas que componen Virgin Group, visitará la ciudad de Caracas a finales de octubre para participar en una convención.

Branson será uno de los principales oradores de la nueva edición del Startup Venezuela Summit. El evento se llevará a cabo entre 21 y 23 de octubre en Caracas Campus, ubicado en la urbanización La Trinidad.

La propia cuenta de Startup Summit informó en Instagram sobre la participación de Branson. «Hace un tiempo esta frase habría sonado imposible, como tantas cosas que hoy estamos construyendo en Venezuela», apuntó.

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«Richard Branson, fundador de Virgin Group y uno de los emprendedores más visionarios e influyentes del mundo, estará con nosotros para inspirarnos a pensar en grande, desafiar lo establecido y atrevernos a hacer posible lo que parecía imposible», dijo el evento.

HISTORIAL DE BRANSON

La presencia del magnate se viralizó en cuestión de unas pocas horas. Diversos internautas manifestaron su expectación por escuchar los comentarios de Branson, la 286.ª persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 5.100 millones de dólares.

Branson no ha sido una figura ajena para Venezuela. Durante la última década, se ha involucrado directa o indirectamente con la crisis del país, manifestándose contra el gobierno y manifestando su apoyo a la oposición.

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A finales de julio, Branson publicó un artículo en The Washington Post en el que exigió la liberación de los presos políticos. También instó a atender la emergencia causada por el devastador doble terremoto del 24 de junio.

Las posturas de Branson respecto a Venezuela tampoco se han quedado solo en pronunciamientos. En febrero de 2019, en medio de la crisis presidencial, organizó el concierto Venezuela Aid Live en el Puente Internacional Tienditas, en Cúcuta (Colombia), cerca de la frontera.