VIRAL: Qizai, un oso panda que está dando de qué hablar en redes sociales por sus particulares colores

El caso de Qizai ha sorprendido a la comunidad veterinaria y ambientalista. Se trata de un ejemplar de oso panda de nueve años que ha destacado especialmente por ser un individuo con unos colores únicos.

Qizai es el único oso panda marrón y blanco del mundo en cautiverio. Esta particular condición llamó especialmente la atención de expertos de la Reserva Natural Nacional Foping, en la provincia de Shaanxi (China).

Los científicos desean que Qizai participe en un programa de reproducción para transmitir su inusual coloración. El proyecto contempla un cruce con la hembra Zhu Zhu y una investigación especializada.

De acuerdo a medios internacionales, la Reserva Natural busca estudiar la transmisión genética de la coloración de Qizai. Además, pretenden contribuir a la conservación de los osos pandas, expuestos a la pérdida de hábitat y la baja tasa de reproducción.

La investigación busca analizar si el gen responsable de la pigmentación marrón puede heredarse en la siguiente generación. En ese sentido, el caso de Qizai podrá revelar detalles sobre el conocimiento genético.

RESCATE DE QIZAI

El oso panda fue hallado en las montañas Qingling, en China central, luego de que su madre lo abandonara cuando tenía apenas dos meses de nacido. Sus primeras etapas de vida fueron sumamente complejas.

Estudios indicaron que durante sus primeros meses se vio expuesto a amenazas del entorno silvestre y al rechazo de otros ejemplares. Su madre presentaba el habitual pelaje blanco y negro de los osos panda.

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Qizai fue ingresado en un centro de conservación, en donde alcanzó la madurez física en condiciones controladas. A pesar de su coloración particular, convive de forma estable con otros ejemplares del recinto.