¡La espera terminó! Leones del zoológico de Maracay están listos para recibir visitantes

Los dos leones blancos que nacieron en junio en el Zoológico Las Delicias, en la ciudad de Maracay, están listos para recibir visitantes. A cuatro meses de su llegada al mundo, el recinto fue abierto al público.

Así lo informó el propio zoológico en sus redes sociales durante la noche del domingo. Todo parece indicar que la espera valió la pena, puesto que los leones están en un gran estado de salud, tal como se puede constatar en un video difundido por Las Delicias.

«Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y compartir una jornada inolvidable. ¡La espera terminó! Nuestros leoncitos ya están listos para recibir todo el cariño de la familia aragüeña», apuntó el zoológico.

De igual forma, agradeció a la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, por su «compromiso». En tal sentido, destacó el «impulso al programa de conservación y reproducción de esta especie en peligro de extinción de alta calidad».

INVITAN A VER A LOS LEONES

En las imágenes se puede ver a los leones en un espacio abierto, mientras que decenas de personas los observan. También hay imágenes del recinto en el que viven los felinos y el exhibidor en el que podrán ser vistos por los visitantes.

«¡Los esperamos en el Zoológico Las Delicias para seguir creando hermosos momentos juntos!», apuntó la institución. Las instalaciones están abiertas de martes a domingo, entre las 10 de la mañana y las 4:30/5 de la tarde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zoológico / Protección / Conservación /Fauna Venezolana (@zoologicolasdelicias)



La presentación de los leones se llevó a cabo en la tarde del domingo. «Ven con tu familia, captura las mejores fotos y contempla de cerca la majestuosidad de la fauna que albergamos con tanto orgullo», acotó el zoológico.

Los leones llegaron al mundo el pasado 10 de junio y permanecieron varios días con un pronóstico reservado. Sin embargo, recibieron atención veterinaria y se han desarrollado sin mayores problemas durante los últimos meses.