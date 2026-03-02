Tendencias

VIRAL: Perrito con asma conmueve a las redes al sostener su propio nebulizador

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
VIRAL: Perrito con asma conmueve a las redes al sostener su propio nebulizador
Foto: capturas de video

Un perrito de Brasil se volvió viral en las redes sociales, luego de que se difundiera un video donde se aprecia al cachorrito mientras en nebulizado por su dueño, con la particularidad de que el valiente cuadrúpedo sostenía con sus paticas la mascarilla del mencionado aparato.

El clip fue compartido por la plataforma TikTok, a través de la cuenta de @aryaneeandrade, y suma millones de reproducciones y miles de comentarios.

En las tiernas imágenes se observa al cachorrito, llamado Tunico,  recibiendo su terapia debido a que sufre de problemas respiratorios, según lo expuesto por Andrade.

La calma del animalito mientras recibe el vapor medicinal ha dejado boquiabiertos a los usuarios de las redes sociales, pues es común que las mascotas se desesperen o intenten huir ante este tipo de procedimientos médicos.

«Es más valiente y educado que muchos humanos», comentó un usuario en la publicación original, reflejando el sentimiento generalizado de los internautas.

EL PERRITO PADECE DE ASMA

De acuerdo con los detalles compartidos por el dueño del cachorrito en la mencionada red social china, el cuadrúpedo padece de asma, una condición que le exige utilizar la mascarilla diariamente para despejar sus vías respiratorias y mejorar su calidad de vida, según lo reseñado por Noticia al Día.

La conexión entre el perrito y su dueño ha sido el punto clave de esta historia. Los internautas señalan que la confianza que el animalito muestra es prueba del amor y los cuidados que recibe en casa, lo que le permite enfrentar su enfermedad con una tranquilidad admirable.

El video ha servido para que muchos dueños de mascotas aprendan que los animales también pueden recibir tratamiento cuando sufren de afecciones respiratorias crónicas.

