VIRAL: Niño venezolano cautivó a los jueces en The Voice Kids Alemania y logró entrar a la competencia

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
venezolano

El joven cantante oriundo de Barquisimeto, Fabio Alberto Olmedo Barreto, conquistó a los jueces en la audición a ciegas de The Voice Kids en Alemania y logró su pase a la competencia.

El larense de 14 años emocionó tanto al jurado como al público con su interpretación de Mercy, tema original del cantante canadiense Shawn Mendes.

¡Venezolano fue el ganador en famoso reality de cocina en Argentina!
Ana Gabriel en Buenos Aires habló de Venezuela: No regresará… hasta que «no esté fuera»
ICE detuvo a migrante venezolano vinculado al narcotráfico, estos serían sus planes en EEUU

Fabio, quien nació el 29 de diciembre de 2011, mostró su gusto por el canto y baile desde los tres años. Desde entonces pasó por instituciones reconocidas como el Conservatorio Vicente Emilio Sojo y el Colegio Inmaculada Concepción.

No obstante en 2023 se mudó a  Leipzig, Alemania, donde tuvo que adatarse a una nueva cultura e idioma, mientras seguía persiguiendo su sueño de vivir de la música.

Su ingreso a The Voice Kids llegó gracias a su perseverancia. En 2025, Fabio realizó la audición en el programa, pero ningún juez giró su silla.

En vez de rendirse, el venezolano se siguió preparando durante todo el año en el Conservatorio Johann Sebastian Bach.

Tras su regreso a The Voice Kids, en esta ocasión su talento se le hizo irresistible a los jueces que voltearon sus sillas. El joven venezolano eligió como mentor al cantante español Álvaro Soler, iniciando oficialmente su camino en la competencia.

