VIRAL: Periodista venezolano que estaba en situación de calle en Colombia abrió una cuenta de TikTok y recibe ayuda

El periodista venezolano Lewis Jiménez, que ganó viralidad en los últimos días al ser encontrado en la diligencia en Colombia, recibió ayuda, tuvo un cambio de imagen y hasta abrió una de cuenta de TikTok.

Apenas se viralizó el caso, Rubén, el joven que grabó el primer video, puso en marcha una campaña para encontrar a Jiménez. En la noche del martes, confirmó que logró llevar al periodista a su casa y le brindó un cambio de imagen.

«Quiero agradecerles a todos y sobre todo a Rubén, que se ha portado tan bien conmigo, que se ha avocado a mi problema, a ayudarme, a tenerme comunicado con todos ustedes, a que ustedes se enteren paso a paso de lo que estamos realizando», dijo Jiménez.

@rubenelprofeapoyando

Encontré a Lewis Jiménez, el periodista venezolano está será su cuenta @Lewis Jimenez⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️ #Viral #fyp #parati

♬ sonido original – Ruben el profe apoyando

El periodista reconoció el gran desgaste físico y emocional que representó vivir en la calle durante varios años. «Estaba sumamente cansado, extenuado y el grado de tensión que he tenido esos días ha sido mucho», acotó.

NUEVO PROYECTO

El venezolano dejó claro que no solamente recibió un cambio de imagen. Al contrario, Jiménez abrió una cuenta de TikTok, en donde tiene casi 50.000 seguidores y más de 130.000 likes en apenas un día.

«Nos vamos a dedicar ahora en adelante a ayudar personas, porque de verdad, en un momento me pregunté de por qué yo estaba vivo, si yo de verdad he pasado por situaciones bastante precarias y adversas a mí», expuso Jiménez.

VIDEO VIRAL: EL PERIODISTA VENEZOLANO QUE VIVE EN SITUACIÓN DE CALLE EN LAS CALLES DE MEDELLÍN

@lewis.jimenez3

Mi gente mil gracias agradecido con ustedes con@Ruben el profe apoyando y @Daniel.apoyando

♬ sonido original – Oraciones Benditas

Por otra parte, Jiménez lamentó que ha recibido amenazas en los últimos días. «Yo tengo familia en Venezuela, eh, y por eso no hay que hablar tanto de… Pues me da un poquito de miedo de lo que, de lo que haya ocurrido allá, pero bueno, estamos aquí en Colombia», dijo.

Jiménez concluyó el breve video agradeciendo a todos los internautas que le manifestaron su apoyo y compartieron su caso. «Estaremos pronto y seguiremos en contacto, entonces, de ahora en adelante», sentenció.

