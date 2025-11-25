VIDEO VIRAL: El periodista venezolano que vive en situación de calle en las calles de Medellín

Casi tres millones de venezolanos han migrado a distintas ciudades de Colombia buscando un mejor futuro. Uno de ellos fue el periodista venezolano Lewis Jiménez, que terminó en situación de calle en Medellín.

Un creador de contenido @Rubenelprofeapoyando suele grabar videos ayudando a personas en situación de calle. En esta ocasión, abordó a un señor que estaba sentado frente a varios establecimientos de comida.

Al preguntarle cómo se llamaba, el hombre respondió que su nombre era Lewis Jiménez. Luego de entregarle comida y un refresco, el venezolano relató que se dedicaba al periodismo, pero tuvo que partir al exilio.

«Tuve que salir de Venezuela por problemas políticos. Trabajé para la prensa venezolana y eso me generó presiones. Estuve en el estado Barinas, trabajé para ‘De Frente Barinas’, ‘Noticias Barinas’, ‘Radio Sensación’», dijo Jiménez.

JIMÉNEZ CORRÍA «PELIGRO»

El periodista agregó que hizo varios trabajos en diarios como El Nacional y Últimas Noticias, a la vez que fue jefe de prensa del semanario Sucesos. Sin embargo, Jiménez tuvo que partir de Venezuela hace ocho años y pidió enviar un mensaje a su familia.

«Hola, Venezuela. Tengo ocho años sin saber de ustedes. Ocho años fuera de mi país, aunque siempre dije que nunca me iría. Pero tuve que hacerlo, no solo por mí, sino por mi familia, porque estaba corriendo peligro», expuso Jiménez.

Jiménez expuso que sufrió un severo accidente y la parte derecha de su cuerpo quedó paralizada. «Eso me obligó a salir a la calle, porque no podía trabajar ni seguir pagando mi habitación y mis gastos», acotó.

Ahora que recuperó la movilidad en su cuerpo, busca «salir adelante para volver a ser un hombre productivo». «Los que me conocen saben que soy trabajador y que valgo», acotó Jiménez.

El periodista también recordó que siente un gran amor por sus hijos y nietos, en quienes ha pensado durante su exilio. «Ustedes son mi fortaleza. Yo estoy vivo porque ustedes existen», sentenció el periodista.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y en cuestión de días tiene más de 13 millones de seguidores. Además de internautas empatizando con Jiménez, otros pidieron una campaña para encontrar a su familia.