Tendencias

VIRAL: Mujer fue al baño y lo que encontró en el inodoro fue espeluznante, la mandó directo al hospital

Kimberly Montilla
Por Kimberly Montilla
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Alison Doyle, una mujer canadiense vivió una aterradora experiencia en el baño de su casa, cuando al terminar de usar el inodoro y tirar la cadena se encontró con un pequeño murciélago muerto.

Tabla de Contenido

La mujer compartió el video a través de su cuenta en TikTok, donde se ve al animal flotando dentro del inodoro, lo que causó asombro y preocupación entre sus más de 207 mil seguidores, quienes le recomendaron asistir inmediatamente a un hospital para recibir tratamiento.

Leer Más

¿Dónde está Santa este 24Dic? Acá puedes seguir en vivo su viaje entregando regalos por el mundo
Video Viral: Turistas grabaron emocionante momento en que gigantesco iceberg se mueve hacia ellos
VIDEO VIRAL: Mujer se hizo pasar por cliente en una tienda y lo que hizo a escondidas dejó a todos en shock

«Miré hacia abajo y era un murciélago bebé, ya muerto», relató Doyle a la revista People, dejando claro el desconcierto y el miedo que experimentó en ese instante.

@tismpump_THIS IS SO FUNNY NOW IM AT THE HOSPITAL LIKE WHAT♬ original sound – tismpump_

Alison Doyle, quien además es autista, decidió seguir las recomendaciones y asistir a emergencias para aplicarse el protocolo correspondiente a una posible exposición al virus de la rabia. «Si cree que no necesito estar aquí, prefiero irme a casa», le expresó a una de las enfermeras que la atendió, sugiriendo que los hospitales son incómodos para ella.

«La probabilidad de que yo contrajera rabia era extremadamente baja, pero la posibilidad de morir si contraes rabia y no buscas ayuda es increíblemente alta», explicó Alison.

Mujer encuentra un murciélago muerto en su inodoro. Foto: TikTok: @tismpump_

EL TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA LA RABIA

Después de una evaluación médica, el equipo de urgencias determinó que la mujer debía someterse de inmediato a un tratamiento preventivo contra la rabia. «El primer día me ponen cinco inyecciones… luego hace unos días me pusieron otra dosis», compartió a través de su cuenta personal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESPOSA DE EXJUGADOR DE LA NBA QUE SOBREVIVIÓ EL ATAQUE DE UN TIBURÓN CONTÓ SU TRAUMÁTICA EXPERIENCIA

Aunque el tratamiento requería varias visitas al hospital, Alison Doyle encontró una manera de hacerlo más práctico. «Un paramédico puede venir a mi casa y es gratis. Es lo mejor que me ha pasado en la vida», informó a sus seguidores.
La rabia es una enfermedad viral grave que afecta el sistema nervioso y que puede ser transmitida a través de la saliva de animales infectados, como perros, gatos y murciélagos. Una vez que los síntomas se presentan, la enfermedad es casi siempre mortal, reseñó El Tiempo.

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

FOTOS SENSIBLES: La extraña enfermedad con verrugas que afecta a las ardillas en EEUU y las hace parecer zombis
EEUU
Venezolanos lideran solicitudes de asilo en la Unión Europea, estas son las cifras
Mundo
mujer
EN VIDEO: Mujer vio una camioneta abierta en un local en Chacao, decidió robarla y ocasionó un gran operativo policial
Sucesos