VIRAL: Mujer fue al baño y lo que encontró en el inodoro fue espeluznante, la mandó directo al hospital

Alison Doyle, una mujer canadiense vivió una aterradora experiencia en el baño de su casa, cuando al terminar de usar el inodoro y tirar la cadena se encontró con un pequeño murciélago muerto.

La mujer compartió el video a través de su cuenta en TikTok, donde se ve al animal flotando dentro del inodoro, lo que causó asombro y preocupación entre sus más de 207 mil seguidores, quienes le recomendaron asistir inmediatamente a un hospital para recibir tratamiento.

«Miré hacia abajo y era un murciélago bebé, ya muerto», relató Doyle a la revista People, dejando claro el desconcierto y el miedo que experimentó en ese instante.

Alison Doyle, quien además es autista, decidió seguir las recomendaciones y asistir a emergencias para aplicarse el protocolo correspondiente a una posible exposición al virus de la rabia. «Si cree que no necesito estar aquí, prefiero irme a casa», le expresó a una de las enfermeras que la atendió, sugiriendo que los hospitales son incómodos para ella.

«La probabilidad de que yo contrajera rabia era extremadamente baja, pero la posibilidad de morir si contraes rabia y no buscas ayuda es increíblemente alta», explicó Alison.

EL TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA LA RABIA

Después de una evaluación médica, el equipo de urgencias determinó que la mujer debía someterse de inmediato a un tratamiento preventivo contra la rabia. «El primer día me ponen cinco inyecciones… luego hace unos días me pusieron otra dosis», compartió a través de su cuenta personal.

Aunque el tratamiento requería varias visitas al hospital, Alison Doyle encontró una manera de hacerlo más práctico. «Un paramédico puede venir a mi casa y es gratis. Es lo mejor que me ha pasado en la vida», informó a sus seguidores.

La rabia es una enfermedad viral grave que afecta el sistema nervioso y que puede ser transmitida a través de la saliva de animales infectados, como perros, gatos y murciélagos. Una vez que los síntomas se presentan, la enfermedad es casi siempre mortal, reseñó El Tiempo.