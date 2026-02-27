VIRAL: ¿La primera boda therian? Un zorro le pidió matrimonio a su novio en pleno concierto

El fenómeno de los therian sigue popularizándose en todo el mundo, y en esta ocasión se registró el momento en el que un joven identificado como zorro le pidió matrimonio a su novio en pleno escenario durante un concierto en Argentina.

La petición de mano ocurrió específicamente en el concierto de la banda local «Nuestro Romance». Las miles de personas que se encontraban dentro del público se sorprendieron cuando ambos therian se comprometieron delante de todos.

El video muestra que ambos jóvenes tienen máscara, orejas y cola de zorro. Cuando los dos estaban en la tarima uno de ellos se arrodilló, sacó su anillo y pidió matrimonio. Por otro lado, su pareja rápidamente se vio emocionado, aceptó y comenzaron a bailar, uniendo sus narices en varias ocasiones, sin besos de por medio.

«Dijo que sí», se escuchó decir al animador del concierto, mientras todo el público saltaba de la emoción.

La misma banda compartió en su Instagram el video de la pedida de mano con el texto: «POV: te invitan al primer casamiento Therian en Argentina».

Además de que en la descripción mostraron su apoyo a los therian: «En Nuestro Romance, el amor se autopercibe. Y si hay show, hay altar», acotó.