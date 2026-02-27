Mercurio retrógrado ha llegado: Así te puedes proteger y ‘no ser una víctima más’

La temporada de Mercurio retrógrado comenzó este jueves y se extenderá hasta el próximo 20 de marzo. De acuerdo a la especialista en Feng Shui, Irma Hernández, este periodo implica una serie de desafíos en el día a día.

Hernández recordó que, en el marco de la astrología, Mercurio es reconocido como el planeta que rige cómo nos relacionamos con nuestro entorno. En tal sentido, esta temporada afecta al «chakra de las comunicaciones».

«Todo lo que pasa en el cosmos también ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra conciencia», explicó Hernández en Despierta América, a la vez que alertaba sobre el impacto en nuestros sentimientos y pensamientos.

La especialista detalló que durante Mercurio retrógrado nos podemos sentirnos más susceptibles, especialmente si guardamos sentimientos. Esto se debe a que la energía está distorsionada por el paso del planeta muy cerca de la Tierra.

PROTECCIÓN DE MERCURIO RETRÓGRADO

A pesar de que puede haber dificultades durante el Mercurio retrógrado, la experta brindó distintos consejos de protección. Entre ellas destacan el uso de piedras, mantras o, simplemente, mantener el silencio.

Hernández sostuvo que es de gran ayuda poner una piedra azul a la altura de la garganta, puesto que podría corregir cualquier energía distorsionada. «Ayuda a vibrar alto», detalló la experta.

Durante este Mercurio retrógrado, también es recomendable repetir el mantra HAM, haciendo vibrar la garganta al pronunciarlo. «Esa vibración va a estar armonizando, activando este chakra para que hables desde la verdad», explicó Hernández.

Por último, la experta sostuvo que «calladitos nos vemos más bonitos». En tal sentido, en este Mercurio retrógrado es de suma importancia no tomarse nada de forma personal para evitar malentendidos.