VIRAL: La nueva imagen de la Tierra difundida por la NASA que está dando de qué hablar

La humanidad pensó durante varios siglos que la Tierra era perfectamente esférica. Sin embargo, estudios de las últimas décadas dejaron claro que se trata de un geoide, producto de las variaciones del campo gravitatorio.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos publicó una nueva imagen de la Tierra que dejó en evidencia su forma irregular. Se trata de una visualización 3D inédita y detallada.

En redes sociales se viralizó la imagen y algunos internautas afirmaban que se trataba de una imagen literal de la Tierra. Sin embargo, ese no es el caso, puesto que se trata de una imagen exagerada y explicativa.

De acuerdo a la NASA, un geoide es una superficie equipotencial asociada al campo gravitatorio de la Tierra. Es decir, la imagen es una representación de la superficie que adoptaría un océano global si estuviera en reposo absoluto y dependiera únicamente de la gravedad.

La imagen no refleja la deformación literal de la Tierra, sino que es un modelo físico de cómo cambia la atracción gravitatoria según la distribución de masas. Por tanto, indica las diferencias en el campo gravitatorio terrestre.

LA TIERRA GEOIDE

Michael Watkins, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, explicó el fenómeno. «Debido a que la distribución de materiales en las profundidades de la Tierra varía, su campo de gravedad tiene colinas y valles», agregó.

La NASA explicó que la altura del geoide va desde los +85 metros en Islandia hasta −106 metros en el sur de la India, Sin embargo, en la imagen las diferencias han sido amplificadas en un factor de 10.000 para apreciarse a simple vista.

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Con esta imagen queda claro por qué la Tierra no tiene una figura geométrica perfecta. Las zonas dónde se concentra más masa tienen una gravedad de atracción ligeramente mayor, mientras que a menor densidad, hay valles en la superficie gravitatoria.

El cálculo para desarrollar la imagen requirió de mil millones de observaciones tomadas por 19 satélites durante 165 años. Además de la NASA, colaboró el Explorador de Campos Gravitatorios y Circulación Oceánica en Estado Estacionario (GOCE) de la Agencia Espacial Europea (ESA).