VIDEO: El gesto viral del streamer Ibai Llanos con los venezolanos afectados por los terremotos

El streamer español Ibai Llanos, organizador del famoso evento La Velada del Año, tuvo un enorme gesto con los venezolanos afectados por los terremotos del 24 de junio, al pedir, durante la realización de la sexta edición del evento, apoyo económico para quienes hoy enfrentan duras consecuencias a raíz del devastador incidente del mes pasado.

«Aprovechando que tenemos un streaming gigantesco, nos gustaría acordarnos de nuestros amigos en Venezuela, que lo han pasado especialmente mal durante los últimos meses. Nosotros hemos hecho una colaboración desde La Velada», expresó Ibai el sábado.

A continuación, dejó en pantalla un código QR para que quienes sintonizaron el evento puedan colaborar con las víctimas del doblete sísmico. Para ello, el streamer español se alió con Yummy Rides para canalizar este apoyo económico.

«Cualquier tipo de ayuda es muy, muy positiva, y si no puedes apoyar económicamente, también es importante hacer difusión. Les mandamos un fuerte abrazo y cariño a la gente de Venezuela», agregó.

El emotivo mensaje de Ibai para Venezuela en #LaVeladaDelAñoVI. ¡Gracias! 🇻🇪❤️‍🩹 pic.twitter.com/j5YI2KRJkK — Edgard González (@edgarddeportes) July 26, 2026

A continuación, pidió al público presente en la arena de Sevilla, donde se realizó la Velada del Año IV, brindar un fuerte aplauso a Venezuela. «Ha sido muy grave todo lo que ha estado ocurriendo durante los últimos meses», precisó.

De acuerdo con la organización del evento, el QR redirige a una página donde se muestra cómo se manejan con transparencia los fondos donados.

¿QUÉ ES LA VELADA DEL AÑO?

La Velada del Año es un evento anual que reúne a distintos streamers, creadores de contenido y celebridades de habla hispana para enfrentarlos en un cuadrilátero. Este certamen se ha estado llevando a cabo desde el año 2021 y ha captado la atención de millones de personas en todo el mundo.

La sexta edición se disputó este sábado 25 de julio de 2026 y por segunda vez consecutiva fue en el Estadio La Cartuja, Sevilla. En esta ocasión, hubo diez combates y veinte participantes: diez hombres y diez mujeres, siendo la ocasión que contó con la mayor convocatoria femenina.