VIRAL: La ¿novedosa? idea de un novio para pagar todos los gastos de su boda soñada

Un empresario francés de 26 años, llamado Dagobert Renouf, tuvo una insólita y ocurrente idea para financiar su boda: vendió espacios publicitarios en el saco de su traje para financiar la fiesta del matrimonio.

Renouf lleva en la industria tecnológica desde hace siete años y tiene diversos contactos en el mercado. En ese sentido, negoció con varias empresas que, buscando visibilidad, financiaron su matrimonio, a cambio de tener su nombre en el saco de bodas.

The suit looks 10 times better in real life, we’re saved. pic.twitter.com/ZVN6C0f6Vy — Dagobert – Corporate sellout 👔 (@dagorenouf) October 24, 2025



«Muchas gracias a las 26 ‘startups’ que nos ayudaron a pagar nuestra boda, fue un día hermoso», dijo Renouf en su cuenta de X (Twitter). En total, el empresario recaudó unos 10.000 dólares.

En las imágenes se aprecia que el traje de bodas de Renouf cuenta con numerosos nombres tanto en los brazos, como en la parte frontal y la espalda. La mayoría de los inversores eran amigos o conocidos de la comunidad de marketing.

«Fueron principalmente amigos quienes me apoyaron y pagaron 300 por un lugar. No logré convencer a gente con más dinero porque les parecía una locura», dijo Renouf. «Ahora que he demostrado que funciona, podría vender espacios por 10 veces más», agregó.

RENOUF ESTABA «ARRUINADO»

Aunque Renouf era reconocido dentro de la industria, no se encontraba en la mejor situación económica hace unos meses. Este complejo escenario fue el que lo llevó a buscar una forma innovadora de financiar su boda.

«Este verano estaba completamente arruinado, a punto de quedarme sin hogar, pero aun así quería casarme con mi esposa», expuso Renouf. Así pues, comenzó una campaña en X, que luego se extendió a otras plataformas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: SE CASÓ Y TERMINÓ EN EL HOSPITAL LUEGO DE QUE LES ARROJARON LA TRADICIONAL LLUVIA DE ARROZ

Más allá de su matrimonio, uno de los inversores quedó impresionado por su «entusiasmo y dedicación», llegando a ofrecerle un puesto en su empresa Comp AI. «Gracias a esto, encontré el trabajo de mis sueños», agregó.