VIRAL: Se casó y terminó en el hospital luego de que les arrojaron la tradicional lluvia de arroz

Por Valentín Romero
Foto: Capturas de video

La celebración de un matrimonio ordinario realizado esta semana en Argentina se volvió viral en las redes sociales, luego de que el novio terminó en el hospital luego de recibir la tradicional lluvia de arroz a la salida del registro civil donde se llevó a cabo la ceremonia.

El video del hecho subido por la novia a TikTok, causó miles de reacciones y comentarios entre los internautas, quienes no daban crédito a la mala fortuna del hombre.

La secuencia comenzó como cualquier boda civil, con la pareja saliendo del registro civil de Lomas de Zamora, acompañados por familiares y amigos, quienes, como es costumbre, lanzaron arroz a modo de buenos augurios para los recién casados.

Sin embargo, en medio de la alegría y el clima festivo, la situación cambió abruptamente: un grano de arroz impactó de lleno en el oído del novio, causando molestias que lo obligaron a buscar atención médica de manera inmediata.

LA NOVIA SE TOMÓ CON HUMOR LA SITUACIÓN

La autora del video acompañó las imágenes con un mensaje que sintetiza el sorprendente giro del día: “POV: Te casas y te entra un arroz en el oído”.

Posteriormente, añadió en tono humorístico: “Cosas que quedarán para el recuerdo jajaja”, aportando una dosis de humor ante el infortunio.

Las imágenes virales muestran la transición del festejo al hospital, con el novio aguardando en la guardia mientras el resto del grupo seguía de buen ánimo.

Lejos de transformarse en un problema mayor, el episodio fue recibido con humor tanto por los protagonistas como por los usuarios de las redes, quienes coincidieron en que la promesa nupcial de acompañarse “en la salud y en la enfermedad” debió ponerse a prueba antes de lo imaginado.

Así, lo que comenzó como un rito habitual de boda terminó no solo en el hospital, sino en una historia que, por su desenlace insólito, se hizo viral en las redes sociales.

