VIRAL: La gata más longeva del mundo llegó a los 30 años este 29Dic

Flossie, poseedora del récord mundial a la gata más longeva del mundo, de acuerdo al Guinness World Records, cumplió este lunes, 29 de diciembre, los 30 años, llegando a una insólita edad dentro de su especie.

Esta querida gata británica llegó a su tercera década de vida, tres años después de que fue reconocida por el libro Guinness. Para sorpresa de la comunidad veterinaria, Flossie logró mantenerse con vida a pesar de sus problemas de salud.

Flossie, producto de su avanzada edad, tiene problemas de la vista y está completamente sorda. Sin embargo, sigue moviéndose por sus propios medios y sigue repartiendo el mismo amor que la caracterizó desde que saltó a la fama.

La gata sigue siendo glotona, juguetona y curiosa, de acuerdo a su dueña actual, Vicky Green. «Ella nunca rechaza la oportunidad de disfrutar de una buena comida», expuso la mujer al sitio del Guinness World Records.

LA HISTORIA DE FLOSSIE

El caso de Flossie se remonta hasta su nacimiento, el 29 de diciembre de 1995. Ese mismo día fue adoptada por un trabajador de un hospital de Merseyside, quien la encontró en una colonia de gatos cercano al centro de salud.

Flossie vivió por 10 años con el trabajador y, luego de que murió, quedó en manos de su hermana. Con ella vivió durante otros 14 años hasta que, al igual que con su primer dueño, la muerte los separó.

Posteriormente, Flossie pasó a vivir con el hijo de su última dueña, pero este la entregó a una organización de bienestar felino al aceptar que no podía hacerse cargo de su cuidado. Ahí fue donde Vicky se postuló para cuidarla.

Flossie, the world’s oldest living cat, will celebrate her 30th birthday on December 29, 2025. pic.twitter.com/NoZ42sBby2 — The Figen (@TheFigen_) December 29, 2025



No fue hasta este momento, en 2022, en que la avanzada edad de Flossie tomó notoriedad. «Nos quedamos estupefactos cuando vimos que el historial veterinario indicaba que tenía 27 años (en esa fecha)», dijo la coordinadora del refugio.

Flossie fue reconocida en 2022 como la gata más longeva del mundo. Sin embargo, cabe destacar que varios ejemplares en la historia han superado esta edad, destacando el caso de Creme Puff, el gato más longevo registrado, que murió a los 38 años en 2005.