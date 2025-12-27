Familia adoptó a perrito callejero que se hizo viral por intentar «robarse» un peluche de una tienda

El perrito callejero que se hizo viral esta semana al intentar «robarse» un peluche en una tienda de un centro comercial de la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán, México, tuvo un final feliz al ser adoptado por una familia que ahora le ofrece un cariñoso hogar.

El cuadrúpedo había ganado notoriedad en vísperas de Navidad, el pasado 24 de diciembre, cuando se difundió en las redes sociales un video que enterneció a los internautas y amantes de los animales de todo México.

La grabación muestra la adorable reacción del perrito al jugar con un peluche afuera de una tienda del centro comercial Plaza las Américas de la mencionada población mexicana.

El can habría ingresado sigilosamente a una sucursal de la marca japonesa Miniso, para tomar a hurtadillas uno de los ositos de peluche que se encontraban exhibidos en los estantes del establecimiento.

Al percatarse del suceso, los empleados del local intentaron quitárselo, pero el perrito callejero ya había reclamado el juguete como su propiedad.

Embelesados con la escena, las personas que se reunieron alrededor para ver al cachorro jugar, decidieron hacer una colecta para comprarle el peluche.

SUS NUEVOS DUEÑOS LO LLAMARON «THOR»

La noche del pasado viernes 26 de diciembre, la página de “Yucatán Hermoso” en Facebook, dio a conocer que el perrito tenía un nuevo hogar.

En un video publicado por Allan, el nuevo dueño del ahora llamado «Thor», se narra cómo fue el rescate del animal. De acuerdo con la historia del joven, estuvo un buen rato tratando de dar con su paradero, en los alrededores del estacionamiento del mencionado centro comercial merideño.

Luego de encontrarlo alrededor de las 2:00 de la madrugada, deambulando solo y sin su peluche, lo subió a su auto para emprender el camino rumbo a su nuevo hogar. Posteriormente compartió videos e imágenes del estado actual del perrito, donde se ve muy contento y lleno de energía.

Asimismo, el orgulloso dueño explicó que, gracias a que la historia pudo llegar a varios rincones de México, la organización conocida como «Esterilizando Patitas» se ofreció a hacerle una valoración médica a Thor, además de darle apoyo con vacunas, desparasitación, servicio de estética y una cirugía de esterilización.